Polónia reforça fronteira com enclave russo de Kaliningrado

De Euronews

Primeiro-ministro polaco anunciou perímetro de segurança reforçada ao longo da barreira construída na fronteira com o enclave russo

A Polónia vai estabelecer um perímetro de segurança reforçada, com novas unidades militares e armas modernas, ao longo da barreira construída na fronteira com o enclave russo de Kaliningrado.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro polaco durante uma deslocação à cidade de Bartoszyce, a curta distância da fronteira.

Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro da Polónia:"Vamos edificar medidas de segurança adequadas ao longo de toda a fronteira, tanto físicas como eletrónicas. Vamos desenvolver este perímetro e também vamos reforçar a presença de guardas fronteiriços, de todos os serviços. Esta presença já foi reforçada, mas vamos dar continuidade ao processo."

Segundo meios polacos, os restos de material militar encontrados esta semana numa floresta do norte do país, são provenientes de testes com sistemas de defesa aérea da Polónia, uma informação que aliviou os receios de um disparo vindo do estrangeiro, já que a área em questão está a centenas de quilómetros das fronteiras com a Ucrânia, Rússia e Bielorrússia.