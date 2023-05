Sindicatos franceses registam mais de dois milhões e vários confrontos

De Euronews

Paris e Lyon registaram mais de cem detenções. Autoridades baixam números de participação para os 800 mil

Esperava-se um 1.º de Maio combativo em França, na continuidade dos vários protestos contra a reforma das pensões. E foi o que aconteceu de maneira relativamente pacífica, até degenerar em violentos confrontos em cidades como Lyon.

Foram mobilizados 12 mil polícias em toda a França, cinco mil em Paris. Os sindicatos apontaram mais de dois milhões de manifestantes em todo o país, meio milhão só na capital, embora as autoridades tenham contado um total que ronda os 800 mil.

"Temos números de mobilização históricos para um 1.º de Maio. É um sinal de que há uma questão social, não uma questão política como havia em 2002. É um sinal de que o ressentimento e a revolta não estão a diminuir", declarava Laurent Berger, da CFDT.

Depois vieram cenas de caos. Em Paris, mas com particular incidência em Lyon também, onde os confrontos com os chamados "black bloc" levaram a mais de 40 detenções, entre vários veículos incendiados e lojas destruídas.