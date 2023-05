PSG suspende Messi

De Euronews e AFP

O divórcio entre o argentino de 35 anos e o clube parisiense parece estar quase concluído

O Paris Saint-Germain suspendeu Lionel Messi devido a uma viagem não autorizada à Arábia Saudita e abriu um processo disciplinar contra o vencedor da Bola de Ouro, que está assim mais perto de deixar o clube no final da temporada.

O divórcio entre o argentino de 35 anos e o clube parisiense parece estar quase concluído: no final do seu contrato, em junho, o campeão do mundo será afastado por "vários dias", e o seu futuro parece estar claramente escrito longe da capital francesa, segundo uma fonte.

"O ano de opção previsto no seu contrato não será exercido", afirma o L'Equipe.

Messi "não pode treinar, não pode jogar e não é remunerado durante o processo disciplinar", continuou uma fonte com conhecimento do caso. De acordo com vários meios de comunicação, incluindo a RMC e o L'Equipe, a suspensão foi fixada em duas semanas.

Outra fonte próxima do clube disse que a direção "provavelmente" suspenderá Messi por quinze dias "com efeito imediato", observando que "ninguém está acima da instituição".

O jogador não recebeu autorização do PSG para viajar para o Golfo, numa altura em que o clube está apenas cinco pontos à frente do Marselha na classificação.

O jogador vai falhar a deslocação a Troyes no domingo, bem como a recepção ao Ajaccio a 13 de Maio, se a ausência for de facto de duas semanas. Assim, faltarão apenas três jogos para o PSG, que espera salvar a época com a conquista do 11º título de campeão francês.

O processo disciplinar surge num momento crucial para o futuro de Messi no PSG, uma vez que o jogador tem estado pouco ativo nas últimas semanas em campo e está em final de contrato com o clube da capital francesa.

O jogador de 35 anos marcou 15 golos na Ligue 1 esta época, na sua segunda temporada no PSG, que é cada vez mais provável que seja a sua última, uma vez que as negociações para uma extensão do contrato estão paradas há vários meses.