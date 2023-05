Contestação à nova idade da reforma em França sofre novo desaire

Conselho Constitucional rejeita segundo pedido para um Referendo de Iniciativa Conjunta. Mas ainda há uma esperança para os opositores da nova lei de Macron e Borne

Segundo pedido para um referendo à idade da reforma em França, segunda rejeição. O Conselho Constitucional rejeitou esta quarta-feira um novo requerimento para a realização de uma consulta popular à lei promulgada pelo Presidente Emmanuel Macron a 15 de abril.

A proposta de Referendo de Iniciativa Conjunta (RIC) sobre a alteração dos 62 para os 64 anos da idade mínima da reforma tinha sido apresentada por 250 deputados e senadores, mas o regulador entendeu não cumprir os requisitos necessários e reprovou-a.

Foi a segunda vez que rejeitou um recurso de tipo RIC para que a lei voltasse a ser debatida.

Nas ruas, a revolta popular começou a 19 de janeiro e prossegue. As sondagens indicam que a maioria dos franceses está contra os 64 anos como idade mínima para poderem desfrutar da reforma.

Aos partidos da Esquerda, agora, resta a esperança de uma reviravolta a 8 de junho, quando será debatida na Assembleia Nacional uma proposta do grupo de deputados centristas conhecido como Liot, que procura também revogar esta nova lei da reforma que o Presidente Macron e o governo de Élisabeth Borne impuseram ao país através do artigo de exceção 49.3 e que dizem ser essencial para equilibrar as contas da Segurança Social em França.