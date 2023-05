Rússia atribui à Ucrânia o ataque com drones contra a residência oficial do Presidente e ameaça retaliar "onde e quando entender"

A Ucrânia conduziu um ataque com drones contra a residência oficial do Presidente da Federação Russa. Duas aeronaves não tripuladas foram neutralizadas, assegura o Kremlin, e Vladimir Putin está bem.

"Uma tentativa de ataque com drones contra a residência do presidente da Federação Russa no Kremlin foi realizada esta noite pelo regime de Kiev", anunciou o serviço de imprensa da presidência da Rússia.

A mesma fonte, citada pela agência estatal russa Tass, explica que "dois drones foram direcionados ao Kremlin", mas as ações oportunas tomadas por militares e serviços especializados em sistemas de controlo por radar" permitiram deixar "os drones inoperacionais".

"Consideramos estas ações como um ato terrorista planeado e um atentado contra o Presidente da Federação Russa, levado a cabo na véspera do Dia da Vitória e da parada de 9 de Maio, na qual está também prevista a presença de convidados estrangeiros." Kremlin Comunicado

"A queda e a dispersão de fragmentos pelo perímetro do Kremlin não causou vítimas nem danos materiais", acrescentou o Kremlin, garantindo ainda que "o Presidente da Federação Russa não ficou ferido na sequência do atentado terrorista" e que "o horário de trabalho" do chefe de Estado e Governo da Rússia "não sofreu quaisquer alterações e continua como habitualmente".

"A Rússia reserva-se o direito de retaliar onde e quando entender", conclui o comunicado.

[Em atualização]