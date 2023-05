Manifestantes contra a Monarquia presos em Londres

De Euronews

Vários manifestantes contra a Monarquia foram detidos, em Londres, antes da cerimónia de coroação de Carlos III.

Pelo menos 19 ambientalistas e seis manifestantes anti-monarquia foram detidos, incluindo o líder do movimento Republicano Graham Smith, quando tentavam manifestar-se durante o cortejo real.

Centenas de cartazes amarelos, com a inscrição "Not my King" (não é o meu rei, em português) foram também apreendidos, segundo a organização do protesto, que apresentou como prova fotografias.

Para a organização não-governamental Human Rights Watch esta é uma situação que se esperaria que acontecesse em "Moscovo, não em Londres".

A polícia confirmou ter efetuado várias detenções por suspeita de "perturbação da paz", em vários locais.

Embora o movimento antimonárquico continue a representar uma pequena minoria da população, a sua proporção está a aumentar especialmente entre os jovens.

Mais de 11.000 agentes estão mobilizados em Londres, este sábado, e a polícia avisou que não tolerará quem quiser "estragar as celebrações".