Agricultores ucranianos arriscam a vida para desminar campos

Com a necessidade de trabalharem e não perderem mais um ano, os agricultores ucranianos estão a retirar os explosivos das suas terras, uma vez que os serviços de desminagem estão sobrecarregados e as infraestruturas e as casas têm prioridade.

Agricultores ucranianos de áreas agora livres da ocupação russa estão a arriscar a vida para retirar explosivos dos campos antes do plantio. Enfrentam ainda o aumento dos custos de produção e transporte causados pelo bloqueio da Rússia a muitos portos do Mar Negro. O agricultor Oleh Uskhalo explica o dilema dos agricultores. “Os agricultores que trabalham sozinhos fazem isso por sua conta e risco, indo para o campo limpá-lo. Algumas pessoas pisam explosivos e explodem. Eles querem limpar a terra porque vivem dela. Não fizeram as colheitas no ano passado, não semearam os campos antes do inverno. Por isso, se também não plantarem os girassóis, este ano, ficarão completamente sem dinheiro". Mas Oleh Uskalo tem uma empresa agrícola que contrata trabalhadores e, obviamente não corre o risco: "Não posso mandá-los para um campo onde sei que há minas e bombas. Mandar uma pessoa para pisar um explosivo? Eu não posso fazer isso." Para Uskhalo, o risco de falência é real. Diz que pode aguentar-se mais um ano, mas que precisa de ajuda do governo: uma compensação pela safra do ano passado, que queimou.

