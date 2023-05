Eleições na Turquia: autarca de Istambul atacado em comício

De Euronews

No dia em que o autarca de Istambul foi atacado, enquanto discursava num comício em Erzurum, Erdogan falou para 1,7 milhões de apoiantes em Istambul

O autocarro de campanha de Ekrem Imamoglu, presidente da câmara de Istambul, foi atacado enquanto este discursava, em Erzurum, o reduto do partido AK, de Erdogan.

Durante o evento, o autarca de Istambul, que se tornará vice-presidente caso Kemal Kilicdaroglu ganhe as eleições, dirigia-se aos seus apoiantes do cimo de um autocarro, num discurso ao ar livre, quando alguns membros da multidão lhe atiraram pedras.

Segundo Imamoglu nove pessoas ficaram feridas no incidente.

No mesmo dia, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, realizou o maior comício da sua campanha, até à data, em Istambul.

De acordo com algumas fontes, assistiram ao comício cerca de 1,7 milhões de pessoas. Erdogan apelou ao voto das bases muçulmanas conservadoras do partido, com mensagens contra a comunidade LGBT.

"O Partido AK e outros partidos da nossa aliança nunca seriam pró-LGBT, porque a família é sagrada para nós. Enterraremos esses partidos pró-LGBT nas urnas", disse.

A Turquia realiza eleições presidenciais e legislativas a 14 de maio e as sondagens de opinião mostram Erdogan perante o maior desafio eleitoral das suas duas décadas no poder.