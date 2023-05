Detido suspeito de ataque contra escritor pró-Kremlin

De Euronews

Zakhar Prilepin ficou ferido na explosão de uma viatura armadilhada, que matou o seu condutor no passado sábado

As autoridades russas detiveram um suspeito do ataque com uma viatura armadilhada que feriu o escritor pró-Kremlin Zakhar Prilepin e matou o condutor deste no passado sábado.

O homem de 30 anos, identificado como originário da Ucrânia, foi acusado de terrorismo e da posse e distribuição de explosivos.

A explosão que visou o carro do escritor, feroz apoiante da invasão russa da Ucrânia, foi o terceiro ataque deste tipo contra figuras pró-Kremlin desde o início da operação militar.

Prilepin encontra-se hospitalizado.