Políticos gregos à conquista do voto jovem

As redes sociais são terreno preferencial para passar a mensagem à mais jovem geração de eleitores e a Euronews foi saber como se preparam para votar - veja o vídeo

A geração que cresceu em plena crise - quase meio milhão de jovens - tem pela primeira vez o poder de votar na Grécia no próximo dia 21. Uma geração que herda as dificuldades deixadas pelo colapso financeiro do país e pela pandemia do coronavírus.

Os analistas acreditam que o voto dos jovens pode influenciar decisivamente o resultados das eleições.