Mitsotakis ganha legislativas gregas com maioria esmagadora

Extrema-direita obteve cerca de 13% dos votos

Apoiantes do partido Nova Democracia, de centro-direita, festejaram a vitória nas legislativas de domingo, na Grécia.

Kyriakos Mitsotakis venceu as segundas eleições realizadas em pouco mais de um mês, com cerca de 40,5% dos votos.

O líder renova, então, o mandato por mais quatro anos com uma maioria confortável para governar.

"Pela segunda vez em poucas semanas, os cidadãos não se limitaram a enviar uma mensagem de continuidade no caminho que traçámos há quatro anos. Deram-nos um forte mandato para avançarmos mais rapidamente em direção à satisfação das grandes necessidades do nosso país", disse Mitsotakis.

Desta vez, o rival Alexis Tsipras e o seu partido SYRIZA tiveram dificuldade em atingir os 18%, menos do que nas primeiras legislativas.

"Sofremos uma grave derrota eleitoral. Mas creio que o resultado das eleições é sobretudo negativo para a sociedade e para a democracia", lamenta Tsipras.

O surgimento de três partidos de extrema-direita no Parlamento, um dos quais tem extensões e ligações fascistas, juntamente com a maioria da direita de Mitsotakis, é uma evolução negativa. Alexis Tsipras Líder do partido SYRIZA

O político refere-se ao partido nacionalista Solução Grega, ao ultraconservador Niki e ao de extrema-direita Spartans, que no total, obtiveram cerca de 13% dos votos.

Recentemente criado, o Spartans foi uma das revelações da noite por ter ultrapassado o limite dos 3% para entrar no Parlamento.

O terceiro lugar foi para o social-democrata PASOK, que teve até um melhor desempenho do que em maio.

Os dirigentes do partido mostraram-se satisfeitos com o resultado das eleições, que acreditam marcar a recuperação das ligações do movimento com os cidadãos progressistas.