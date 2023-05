Mitsotakis ataca plano económico do rival Tsipras

Primeiro-ministro da Grécia diz que proposta do seu principal opositor é muito dispendiosa e pode abalar a economia grega

Kyriakos Mitsotakis fez o penúltimo discurso antes das eleições legislativas de domingo na Grécia.

O candidato de centro-direita, e atual primeiro-ministro, sublinhou a importância da estabilidade no país e criticou o plano económico apresentado pela oposição de esquerda liderada por Tsipras.

Mitsotakis acredita que a proposta do rival é muito dispendiosa e que pode abalar a economia grega.

Queremos estabilidade ou aventuras desconhecidas? Em suma, preferimos um governo da Nova Democracia e o primeiro-ministro Mitsotakis ou um governo do SYRIZA e o primeiro-ministro Tsipras? A escolha está agora nas vossas mãos. Kyriakos Mitsotakis Primeiro-ministro da Grécia

O presidente do partido SYRIZA discursou em Atenas. Apelou aos cidadãos para que votem no seu partido e assim, ponham um ponto final ao pesadelo do governo de Mitsotakis.

Alexis Tsipras pede ainda a todos os partidos progressistas que estejam abertos a negociações para formar um governo.