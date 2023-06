Mitsotakis apontado como favorito nas eleições gregas

De euronews

Analista político grego afirma à euronews que a Nova Democracia deverá conseguir a maioria absoluta no domingo

Domingo é dia de eleições na Grécia, com perto de dez milhões de eleitores a irem às urnas pela segunda vez no espaço de pouco mais de um mês. No escrutínio de 21 de Maio, Kyriakos Mitsotakis não conseguiu a maioria desejada mas as sondagens sugerem que desta vez isso pode acontecer, até porque a nova lei eleitoral é mais favorável à formação de maiorias parlamentares.

Os especialistas também dão o favoritismo à Nova Democracia. É o caso do analista político Andreas Drymiotis:

"Penso que a Nova Democracia alcançará a maioria absoluta de 160 lugares (num parlamento de 300 lugares), independentemente do número de partidos que entrem no parlamento. Penso que irão obter uma percentagem mais elevada e o SYRIZA irá baixar ligeiramente a votação. Isto deve-se ao síndroma do perdedor. Os eleitores do SYRIZA estão desiludidos e veem que não há perspetivas de chegar ao poder, pelo que o partido obterá uma percentagem ainda mais baixa".

Para Drymiotis, a grande dúvida está em saber quantos partidos conseguirão um lugar no parlamento. Quanto maior a diversidade parlamentar, maior as dificuldades do vencedor para formar governo:

"Esperamos surpresas dos partidos mais pequenos. Talvez partidos entrem no parlamento sete partidos, oito já me parece muito improvável. Varoufakis perdeu o comboio e a extrema-direita também vai ficar de fora do parlamento. É assim que vejo as coisas neste momento".

A decisão está nas mãos dos gregos, depois de uma campanha eleitoral marcada por mais uma tragédia no Mediterrâneo.