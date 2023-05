Cessar-fogo mantém-se em Gaza mas confrontos continuam na Cisjordânia

De euronews

Um palestiniano foi morto esta segunda-feira na Cisjordânia por soldados israelitas, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano. No domingo à noite, o exército israelita acusou os militantes palestinianos de terem disparado um rocket contra o sul de Israel.

Enquanto a calma parece ter voltado a Gaza, os confrontos continuam na Cisjordânia.

No sábado, Israel e grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza acordaram um cessar-fogo, após cinco dias de escalada do conflito, que causou 35 mortos, a maioria dos quais habitantes de Gaza, bem como danos consideráveis na zona palestiniana.

"Não há emprego, nem casa, nem vida estável, nem segurança, nada. O que lhes fizemos? Nada. Somos apenas pessoas pobres. Se eles querem atacar uma casa, que a ataquem só a ela. Porquê destruir todo o bairro? Porquê?", diz Mai Sarson, cuja casa foi destruída pelos ataques israelitas.

Israel reabriu as suas duas passagens para Gaza. O encerramento tinha afetado palestinianos com autorizações de trabalho ou permissão para efetuar tratamentos médicos essenciais não disponíveis no território. A abertura também permitiu a entrada de camiões de combustível que agora podem abastecer a central elétrica de Gaza.

No domingo, os habitantes de Ashkelon, no sul de Israel, desfrutaram da praia, depois de uma chuva de rockets vinda de Gaza na semana passada os ter levado a refugiar-se em abrigos.

Mas domingo à noite, o exército israelita acusou os militantes palestinianos de terem disparado um rocket contra o sul de Israel, menos de 24 horas após ter sido declarado o cessar-fogo.