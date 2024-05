Tropas israelitas anunciam que operação de dois dias na Cisjordânia ocupada foi “concluída”

De Euronews

A operação na Cisjordânia ocupada fez pelo menos 12 mortos e 25 feridos. Em Jerusalém e Telavive, centenas de pessoas voltaram a protestar, após novas imagens de reféns israelitas terem sido divulgadas.

PUBLICIDADE

As tropas de Israel declararam, na quinta-feira, que a operação de dois dias na Cisjordânia ocupada tinha sido “concluída”. A operação fez pelo menos 12 mortos e 25 feridos, segundo os meios internacionais.

Os dois últimos hospitais em funcionamento em Jabalia, no norte de Gaza, continuam sob um cerco há vários dias, enquanto o exército israelita tem atacado as restantes instalações de saúde da região.

Uma nova incursão na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia, foi recebida com resistência pelo grupo militante Jihad Islâmica Palestiniana, que afirmou ter combatido as forças israelitas.

“Edifícios, ruas, infraestruturas... tudo isto foi destruído no campo de Jenin”, disse Abdul Jabbar Shalabi, presidente do conselho de administração do centro juvenil, citado pelos meios internacionais.

Os grupos militantes reivindicaram pelo menos oito mortos como combatentes: um do Hamas e sete das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, um grupo armado do partido Fatah do presidente palestiniano Mahmoud Abas. O grupo jihad Islâmica, citado pelos meios internacionais, disse também que um número não especificado dos seus combatentes foi morto.

Os confrontos entre soldados e civis intensificam-se

Imagens divulgadas pelo centro israelita de informação sobre direitos humanos B'Tselem mostram soldados israelitas a entrarem numa padaria e a agredirem os trabalhadores palestinianos que se encontravam no interior, numa aldeia a noroeste de Ramallah, na Cisjordânia.

No sábado, 18 de maio de 2024, por volta das 20h50, três ou quatro veículos militares entraram no centro de Deir Abu Mash'al, uma aldeia a cerca de 20 quilómetros de Ramallah, tendo jovens atirado-lhes pedras.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez uma avaliação da situação no Comando Norte de Israel na quinta-feira.

"Temos planos pormenorizados, importantes e até surpreendentes, mas não partilho esses planos com o inimigo”, disse Netanyahu, explicando que os planos "foram concebidos para fazer duas coisas: restaurar a segurança no norte e fazer com que os residentes regressem em segurança às suas casas”.

Apelo a Netanyahu para um acordo de libertação dos reféns

Várias centenas de manifestantes em Jerusalém e Telavive voltaram a reunir-se na quarta-feira para apelar à libertação dos reféns detidos em Gaza, depois de terem sido partilhadas novas imagens.

O protesto diante do gabinete de Netanyahu ocorreu quando um grupo que representa as famílias dos reféns detidos em Gaza divulgou novas imagens em vídeo que mostram a captura de cinco mulheres soldados israelitas pelo Hamas perto da fronteira de Gaza, a 7 de outubro.

De acordo com as forças israelitas, cerca de 100 reféns permanecem em cativeiro em Gaza, juntamente com os corpos de outros 30.