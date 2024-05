Autoridades israelitas apreendem câmaras de jornalistas invocando a nova lei dos media

Direitos de autor AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

As autoridades israelitas apreenderam o equipamento da AP e retiraram do ar uma imagem em direto do norte de Gaza, acusando a agência noticiosa de violar a nova lei dos media ao fornecer imagens à Al Jazeera.