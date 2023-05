Japão lidera a revolução verde mas a natureza é uma ameaça

Energia eólica "offshore" é uma solução possível mas precisa de ser capaz de enfrentar sismos e tufões

A produção de energias alternativas é uma prioridade para o Japão e a tecnologia nipónica está na vanguarda de uma “revolução verde”. O país prevê que 36 a 38% do fornecimento de eletricidade provenha de energias renováveis e que as emissões de gases com efeito de estufa sejam reduzidas em 46% até 2030.

No entanto, o país enfrenta desafios particulares e uma dúvida persiste: estão estas novas tecnologias preparadas para responder a uma catástrofe natural?

A segurança energética será uma das questões-chave na próxima cimeira do G7, que terá lugar no Japão entre 19 e 21 de maio, e para responder à pergunta, a euronews esteve nas Ilhas Goto, no distrito de Nagasaki, no sul do Japão, para visitar um parque eólico flutuante no oceano.

Com território limitado e uma vasta área costeira, a energia eólica “offshore” pode ser uma das respostas para as necessidades energéticas do Japão, mas há desafios que importa ultrapassar.

Esta é uma das áreas do Japão mais atingidas por tufões, sendo por isso um lugar estratégico para testar a resiliência das turbinas flutuantes.

O parque eólico de Akita foi o primeiro parque offshore em grande escala, dispondo de turbinas flutuantes e fixas para gerar energia. Ambos os tipos estão adaptados à complexa topografia e aos desastres naturais do Japão.

Ushigami Kei é director executivo do parque eólico flutuante de Goto e explica as particularidades de ambos os tipos de infraestrutura:

“As turbinas fixas têm de ser fixadas ao fundo do mar, mas no Japão o mar torna-se profundo muito rapidamente. A sua construção é feita através da colocação de um alicerce, pelo que depende da topografia e geologia do local. A turbina flutuante, no entanto, está ligada ao fundo do mar por uma corrente. É resistente aos sismos porque não é afetada pela topologia.”

A dificuldade das turbinas flutuantes é fazer face aos tufões e às ondas. Dispõem de mecanismos de estabilização provenientes da tecnologia naval que ajudam a minimizar o impacto da ondulação.

Ushigami Kei diz que não há motivos para recear o mau tempo: "A estrutura foi concebida para ser estável, o que se consegue baixando o centro de gravidade com elementos pesados de betão na parte inferior do flutuador. Isto torna a estrutura resistente a ventos fortes".

Os levantamentos do terreno desempenham um papel fundamental na conceção de instalações inovadoras, como a de Goto, para resistir a desastres naturais. Quando se trata de avaliar o risco do vento, o Professor Ishihara Takeshi é um dos engenheiros mais conceituados.

Explica que no caso do Japão, as turbinas precisam de estar preparadas para os dois extremos: "No Japão, os tufões sopram com muita força mas os ventos normais não são muito fortes. Por isso, temos de resolver dois problemas ao mesmo tempo. Uma solução é tornar a lâmina mais comprida e fina. Ao aumentar o comprimento, a produção normal de eletricidade também aumenta. As pás mais finas também reduzem o excesso de vento durante os tufões. Graças à tecnologia japonesa de fibra de carbono, é possível criar pás muito longas, finas e fortes."

O parque eólico de Goto entrará em funcionamento comercial em Janeiro de 2024.

Pioneiros no hidrogénio líquido

No porto de Kobe encontramos o primeiro cargueiro de hidrogénio líquido do mundo. Essa é outra das energias "limpas" em que o Japão se está a concentrar. Foi o primeiro país a desenvolver uma estratégia para o hidrogénio em 2017.

Agora, o novo objetivo é aumentar o fornecimento anual para 12 milhões de toneladas até 2040. O hidrogénio é produzido na Austrália e enviado para o Japão por via marítima, arrefecido a -253ºC. É comprimido e transformado em líquido.

O cargueiro fez a viagem duas vezes desde o seu lançamento em 2021. Yamamoto Shigeru, diretor executivo e diretor-geral adjunto da Divisão de Estratégia de Hidrogénio da Kawasaki Heavy Industries, Ltd, informa que o tanque tem um tamanho de 1250 metros cúbicos.

A Kawasaki Heavy Industries desenvolveu ainda uma cadeia completa de abastecimento de hidrogénio em Kobe, fornecendo calor e eletricidade à área urbana.

O Japão está fortemente dependente das importações de hidrogénio, e para o utilizar como uma fonte de energia regular, é necessário reduzir os custos.

Yamamoto Shigeru afirma que “o custo do hidrogénio pode ser reduzido se for transportado em grandes quantidades. Para reduzir o custo para um nível idêntico ou até inferior ao dos combustíveis fósseis, é necessário primeiro aumentar a escala. Para isso, vamos construir grandes navios e também grandes tanques na base de receção. Queremos criar uma infraestrutura maior e aumentá-la para podermos comercializá-la."

O próximo projeto é um navio de grande escala, mais de 100 vezes maior. Com este empenho na inovação, o Japão está a liderar a transição global para a energia limpa e a aproximar-se dos seus objetivos em matéria de alterações climáticas.