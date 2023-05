Oposição vence as eleições legislativas na Tailândia

De Maria Barradas com

Para os analistas, o resultado eleitoral na Tailândia é um terramoto político. Um "golpe eleitoral" no regime militar que governa o país desde 2014.

A oposição ganhou as eleições na Tailândia e o líder do partido "Para a Frente", que alcançou 14 milhões de votos e 151 lugares no parlamento, diz-se pronto a formar governo.

Pita Limjaroenrat, empresário, de 42 anos, diz que fará uma coligação de seis partidos.

"O povo da Tailândia expressou o seu desejo e estou disposto a ser o primeiro-ministro de todos, quer estejam de acordo comigo ou não. Felicitei a líder do partido Pheu Thai, [a filha do antigo primeiro-ministro, Thaksin Shinawatra] e convidei-a para se unir à coligação governamental, que terá outros cinco partidos da antiga oposição".

Nesta mensagem no Twitter deixada aos tailandeses, Limjaroenrat escreveu: "(...) Estou pronto para ser o 30° primeiro-ministro da Tailândia. Temos os mesmos sonhos, as mesmas esperanças e acreditamos que a Tailândia que amamos pode ser melhor. A mudança é possível se começarmos a fazê-la a partir de hoje (...) Os nossos sonhos e esperanças são bastante simples e diretos”.

A vitória deste novo partido progressista é vista pelos analistas como um terramoto político.

É uma mudança significativa na opinião pública e um cartão vermelho aos dois partidos militares que formam o governo desde o golpe de estado de 2014.

A coligação governamental obteve apenas 15% dos lugares.

O cientista político, Prajak Kongkirati, da Universidade deThammasat, diz: "A maioria dos votos reflete a necessidade de escapar ao 'regime de Prayuth' e o desejo de mudança".

Nas redes sociais tailandesas sucedem-se as mensagens dos apoiantes de Pita Limjaroenrat, que descrevem a vitória do partido "Em Frente" como um "vento de mudança" e o "amanhecer de uma nova era".