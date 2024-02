De Euronews

Thaksin Shinawatra, que foi primeiro-ministro da Tailândia entre 2001 e 2006, obteve liberdade condicional e poderá ser libertado no próximo fim de semana devido à sua idade avançada.

O antigo primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra, que está a cumprir uma pena de prisão por crimes cometidos durante o seu mandato, obteve liberdade condicional e poderá ser libertado no próximo fim de semana.

Thaksin regressou à Tailândia no ano passado, depois de mais de uma década de exílio autoimposto, para cumprir uma pena de oito anos de prisão.

O ministro da justiça da Tailândia, Tawee Sodsong, disse aos jornalistas, antes da reunião semanal do governo em Banguecoque, que Thaksin se enquadrava na categoria de reclusos elegíveis para este benefício prisional por ter mais de 70 anos de idade.

Atualmente, Thaksin encontra-se detido num hospital da polícia em Banguecoque, onde está a cumprir uma pena por corrupção e abuso de poder durante o seu mandato. Os seus opositores afirmaram que o cumprimento da pena num hospital era um privilégio especial, sugerindo que a condenação resultava de um acordo político entre o seu partido e os militares.

Thaksin estava exilado desde 2008, mas regressou voluntariamente à Tailândia em agosto do ano passado, onde se apresentou para cumprir uma pena de prisão de oito anos. O político de 74 anos regressou ao seu país no mesmo dia em que Srettha Thavisin, do partido Phey Thau, apoiado por Thaksin, foi eleito primeiro-ministro da Tailândia. No entanto, Thaksin foi hospitalizado quase imediatamente e, cerca de uma semana depois, o Rei Maha Vajiralongkorn reduziu a sua pena para um ano.

Thaksin Shinawatra, um bilionário das telecomunicações que usou a sua fortuna para construir um partido político populista, foi primeiro-ministro da Tailândia entre 2001 e 2006, altura em que foi deposto por um golpe militar.