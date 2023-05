De Euronews

O presidente ucraniano já está no Japão para participar na cimeira. À chegada, disse que com este encontro "a paz ficará mais próxima"

G7 apela à China para pressionar Rússia a parar a guerra

Numa declaração conjunta, os líderes do G7 apelaram à China para pressionar a Rússia a parar a agressão militar e avançar com uma retirada imediata, completa e incondicional das suas tropas da Ucrânia. No documento, escreveram que "encorajam a China a apoiar a paz com base nos princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas, através de conversações diretas com a Ucrânia”.

Durante o encontro, o presidente dos Estados Unidos declarou que apoia um plano de formação de pilotos ucranianos em caças F-16, em cooperação com o Reino Unido, os Países Baixos, a Bélgica e a Dinamarca. O presidente ucraniano saudou a iniciativa e, na conta do no Twitter, disse trata-se de uma "decisão histórica".

O Presidente ucraniano já chegou ao Japão para participar na cimeira do G7. Amanhã, Volodymyr Zelenskyy vai fazer parte do debate sobre a guerra. Este sábado, mantém conversações diplomáticas com os líderes das democracias mais poderosas do mundo, que reforçaram as sanções a Moscovo.

Depois de chegar a Hiroshima, Zelenskyy disse que com esta cimeira, "a paz ficará mais próxima".