Turcos que vivem no estrangeiro já votam na segunda volta das presidenciais

Na primeira volta, a taxa de participação dos eleitores turcos no estrangeiro foi de 53,8%

Os turcos que vivem no estrangeiro já podem votar para a segunda volta das presidenciais marcada para o próximo dia 28.

Na Alemanha, estão registados mais de um milhão de eleitores, que podem votar até aproxima quarta-feira.

Em Itália, o mau tempo não fez com que as pessoas ficassem em casa. O embaixador da Turquia em Roma foi o primeiro a votar. As urnas estão abertas até à próxima segunda-feira, na Embaixada da capital e no Consulado Geral em Milão.

Em Espanha, os votos recolhidos em Madrid e Barcelona serão entregues à Turquia em voos regulares da Turkish Airlines, na manhã de teça feira.

O representante do Partido Republicano do Povo, de Kemal Kilicdaroglu, deu exemplo, este sábado, na autoproclamada República Turca do Norte de Chipre.

Na primeira volta das eleições, a taxa de participação dos eleitores turcos no estrangeiro foi de 53,8%. Tal como aconteceu na Turquia, o atual presidente, Recep Tayp Erdogan, conseguiu vais votos.