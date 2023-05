Avançado do Real Madrid vítima de insultos racistas

De Euronews

Insultos sofridos por Vinicius Junior este domingo por parte de adeptos do Valência relançam polémica na Liga espanhola

A Associação de Futebolistas Espanhóis e o Movimento contra a Intolerância apresentaram uma queixa formal, na sequência dos insultos racistas contra o avançado brasileiro do Real Madrid Vinicius Junior, no encontro deste domingo contra a equipa de Valência, que jogava em casa.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid:"É inaceitável. A Liga espanhola tem um problema e não é só o Vinicius. Ele é a vítima de um problema é bastante grave."

O jogador foi nomeadamente tratado de "macaco" pelos apoiantes do Valência.

As reações de condenação chegaram de além fronteiras, nomeadamente do presidente brasileiro.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil:"Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo - certamente, no Real Madrid, ele é o melhor -, é ofendido em cada estádio em que ele comparece."

O governo espanhol exigiu uma "resposta forte" e "sanções" por parte da Liga espanhola e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, exprimiu uma "solidariedade total" com o avançado do Real Madrid, lembrando que há um protocolo a respeitar quando estas situações se reproduzem.