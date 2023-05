O regresso da Guerra Fria

De euronews

Analistas consideram que o Tratado das Forças Armadas Convencionais na Europa (FCE) já estava moribundo mas a Rússia agora lança um aviso firme

O documento assinado em 1990 pelos países membros da NATO e do extinto Pacto de Varsóvia há muito que já estava moribundo. A Rússia suspendeu a participação no tratado FCE em 2007 e em 2015 suspendeu a troca de informações com os signatários.

A saída definitiva da Rússia do Tratado das Forças Armadas Convencionais na Europa é analisado neste vídeo.