À caça dos ladrões de água em Espanha

EuronewsWitness foi a Espanha ver como os poços ilegais, abertos para irrigar a cultura de morangos, estão a desertificar o Parque Natural de Doñana.

Este episódio do EuronewsWitness leva-o à Andaluzia, no sul de Espanha, onde o nosso repórter Hans von der Brelie está a procurar - e a encontrar - poços de água irregulares. Dois terços do território espanhol estão sob ameaça de desertificação. A crise climática está a aquecer. Os conflitos ligados à utilização da água multiplicam-se, também em Doñana e nos seus arredores, uma das reservas naturais mais importantes da Europa.

Guardas florestais de aspeto duro patrulham a fronteira da reserva de Doñana. A agricultura intensiva em estufa alastra. Cerca de 80% da produção de frutos silvestres de Espanha é cultivada aqui. Os morangos estão a beber a água do paraíso das aves.

Extensões ilegais e estações de bombagem estão a "crescer como cogumelos". O solo é perfurado e transforma-se numa espécie de "queijo suíço". Antonio Santos, chefe da unidade de inspetores da Confederação Hidrográfica do Guadalquivir, tomou medidas: "Nos últimos quatro anos, fechámos 1116 charcos ilegais", diz.

Na floresta, as tensões fervilham. Os agricultores defendem os seus furos. Por vezes, Antonio tem de chamar a Guardia Civil. Fechar um poço ilegal não é fácil. É uma verdadeira guerra de papel, travada com notificações legais e procedimentos judiciais que podem demorar até oito anos.

Doñana está protegida pelo selo Natura-2000 da União Europeia. A Comissão Europeia está preocupada com um projeto de lei regional, que propõe a legalização de estruturas irregulares criadas por produtores de bagas. A organização de proteção da natureza WWF também está preocupada. Felipe Fuentelsaz dá nome ao problema: "Há dois mil hectares ilegais e mil furos ilegais. Isto é como o Faroeste".

Julio Díaz faz lóbi a favor dos agricultores de estufa do município de Lucena, acusando a WWF de utilizar "métodos não científicos" e atacando o governo central de Espanha por não ter canalizado atempadamente águas superficiais suficientes de outros locais.

Enquanto Julio Díaz propõe "100.000 postos de trabalho", Sergio, guia de vida selvagem em Doñana, mostra-nos o impacto da seca nas aves migratórias. Normalmente, Sergio conta 50.000 gansos cinzentos na sua secção de observação de aves. Este ano, só chegaram 1200.

Sergio olha através dos seus óculos de campo: "Está completamente seco. Normalmente, a lagoa está coberta de água e deveríamos ver milhares de aves. O que é que aconteceu? Só há água para os agricultores? E não há água para os pássaros? Temos de partilhar a água".