Campanha eleitoral chega ao fim na Turquia

Erdoğan é apontado como favorito pelas sondagens, Kılıçdaroğlu tenta capitalizar a crescente insatisfação no país

Recep Tayyip Erdoğan fechou a campanha eleitoral com um banho de multidão em Istambul. O otimismo reina nas hostes do Presidente turco, que alcançou 49,5% dos votos na primeira volta e ainda conseguiu entretanto o apoio de Sinan Oğan, candidato que fechou o escrutínio de 14 de maio na terceira posição com 5% dos votos.

As sondagens dão vantagem a Erdoğan para a segunda volta, este domingo, mas nem por isso Kemal Kılıçdaroğlu baixa os braços. O homem que conseguiu unir a oposição já cometeu a proeza de levar pela primeira vez Erdoğan a uma segunda volta e tenta agora capitalizar a crescente insatisfação no país, quer pela forma como as autoridades reagiram aos terramotos de fevereiro, quer pela crise económica que o país atravessa.

A inflação anual é atualmente superior a quarenta por cento e chegou a atingir os 85% em outubro. Será um dos maiores desafios para o vencedor das eleições de domingo.