Roberta Metsola participa no Fórum sobre Segurança Europeia

Encontro em Bratislava será dominado por três temas principais: o apoio contínuo à Ucrânia, a resiliência da Europa face à guerra e a forma de atenuar as consequências globais do conflito.

A presidente do Parlamento Europeu esteve presente na abertura do fórum de três dias sobre segurança europeia, que começou esta segunda-feira em Bratislava. O encontro vai centrar-se na guerra da Ucrânia e na importância da Europa Central e Oriental para garantir a estabilidade global.

Roberta Metsola destacou a responsabilidade do bloco dos 27.

"No ano passado, falávamos de cinco dias para Putin assumir o controlo de Kiev. Passaram mais de 400 dias. Kiev está a ser mais bombardeada do que nunca. Nos últimos dois diasm as bombas aumentaram. Temos a responsabilidade de garantir que os populistas que querem que falemos de outra coisa não consigam. E cabe-nos a nós fazê-lo", afirmou Metsola.

Espera-se a participação de 1300 convidados de 63 países. Entre eles vão estar chefes de estado, primeiros-ministros e presidentes de organizações internacionais