Ataque em Dnipro é "pura atrocidade", diz Zelenskyy

De Euronews

A escalada da guerra, com chuvas de mísseis russos em cidades ucranianas, está a cobrar muitas vítimas inocentes, como o que aconteceu numa clínica de saúde mental em Dnipro.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, expressou na sexta-feira as suas condolências às famílias das vítimas do ataque russo a um hospital em Dnipro, que matou duas pessoas e feriu mais de 30, incluindo duas crianças.

Zelenskyy afirmou: "Durante o dia, recebi informações sobre a situação na cidade de Dnipro e a eliminação das consequências de outro ataque. É uma pura atrocidade: um míssil russo, balístico, contra um hospital e uma clínica veterinária. Criaturas absolutamente doentias".

O míssil atingiu uma clínica que oferecia serviços de saúde mental.

Mykhailo Podolyak, o conselheiro do presidente, diz que "a Rússia está condenada a perder a guerra", mas quanto mais temposta durar, maior será o número de civis mortos. "Os últimos ataques em Dnipro mostram que os russos estão apenas a tentar matar o máximo de pessoas possível, só porque podem", afirmou.

Uma salva de mísseis dirigidos a Kiev foi lançada por aviões russos na madrugada de sexta-feira, naquele que será o 13º ataque à cidade este mês. Segundo a defesa aérea ucraniana, foram todos intercetados.

A defesa aérea ucraniana também afirmou ter abatido 25 dos 31 drones Shahed de concepção iraniana apontados a Kiev.

A cerca de 140 km a norte de Dnipro, um míssil russo S-300 atingiu uma barragem no distrito de Karlivka, na província de Donetsk, colocando a população em risco de graves inundações.

Na Rússia, as autoridades locais disseram que os drones causaram uma explosão na sexta-feira que danificou um edifício residencial e um edifício de escritórios na cidade de Krasnodar, no sul do país, a leste da Crimeia.

A Rússia diz que a Ucrânia bombardeou áreas fronteiriças da província de Belgorod, região que foi alvo de um ataque esta semana por grupos rebeldes russos baseados na Ucrânia.

O antigo presidente russo, Dmitry Medvedev, - atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia - afirmou que as negociações com a Ucrânia são impossíveis enquanto Zelenskyy estiver no poder.

"Este conflito vai durar muito tempo. Durante décadas, provavelmente.", disse, acrescentando: "Tudo acaba sempre em negociações, o que é inevitável, mas enquanto estas pessoas estiverem no poder, a situação em termos de negociações não muda para a Rússia".

