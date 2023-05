Míssil russo atinge clínica em Dnipro

De Euronews com AFP

Presidente ucraniano faz referência a pelo menos "um morto e 15 feridos" no ataque russo na cidade do centro leste do país

Pelo menos uma pessoa morreu e quinze outras ficaram feridas num ataque russo que atingiu uma clínica em Dnipro, uma grande cidade no centro-leste da Ucrânia, anunciou o Presidente Volodymyr Zelensky. "Ataque com míssil contra uma clínica na cidade de Dnipro. Uma pessoa morreu e quinze outras ficaram feridas", escreveu Zelensky na rede social Telegram, publicando um vídeo que mostrava edifícios fortemente danificados, cobertos por nuvens de fumo negro. [notícia em atualização]

