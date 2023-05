Rússia acusa Ucrânia de "ataque terrorista"

De Euronews com AP

Durante noite, foram lançados oito drones contra Moscovo. Kiev nega envolvimento direto no ataque

Vladimir Putin atribuiu o ataque com drones desta terça-feira em Moscovo a uma "atividade terrorista" e considerou-o uma tentativa de "intimidar" os cidadãos russos. O Ministério da Defesa russo afirmou que cinco drones foram abatidos e que os sistemas de três outros foram bloqueados, fazendo com que se desviassem da rota. Os habitantes de Moscovo relataram ter ouvido explosões antes do amanhecer. A polícia foi vista a trabalhar no local onde se despenhou um drone no sudoeste da capital e uma área perto de um edifício residencial foi cercada

O ataque levou pela primeira vez a guerra aos civis da capital russa. Causou "danos insignificantes" em vários edifícios, segundo o Presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin. Duas pessoas receberam cuidados médicos devido a ferimentos, mas não precisaram de ser hospitalizadas, afirmou numa mensagem no Telegram.

Questionado pela Associated Press sobre se existe no Kremlin a preocupação de que a invasão da Ucrânia esteja a pôr em perigo os civis russos, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse apenas que os ataques à Rússia reforçam a necessidade de prosseguir a “operação militar especial”.

Kiev já afirmou que não está diretamente envolvido no ataque desta terça-feira. O representante do comando da Força Aérea Ucraniana classificou este ataque como "problemas internos da Rússia", que, segundo o coronel, serão cada vez mais frequentes.