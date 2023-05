Kiev continua a ser alvo de ataques russos

Esta terça-feira, drones atingiram vários edifícios em Moscovo, causando danos "menores" e sem feridos graves, segundo o presidente da câmara da capital russa.

Kiev sofreu mais um ataque durante a noite - o terceiro em cerca de 24 horas. Na noite desta teça-feira, as defesas aéreas ucranianas destruíram 29 dos 31 drones de fabrico iraniano lançados pela Rússia.

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, nos últimos meses, as forças russas iniciaram uma nova campanha aérea limitada para degradar as capacidades contraofensivas ucranianas. Para o grupo de reflexão com sede nos Estados Unidos, a prioridade dada pela Rússia a Kiev está a limitar ainda mais a capacidade da campanha para restringir as potenciais ações contraofensivas ucranianas.

O presidente Volodomyr Zelenskyy disse na segunda-feira que o calendário da tão esperada contraofensiva ucraniana já está definido. "As decisões já foram tomadas", afirmou, sem fornecer mais pormenores.

Moscovo situa-se a cerca de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia e, desde o início da invasão, raramente foi alvo de ataques de drones em grande escala, apesar de estes ataques se terem tornado mais comuns noutros locais da Rússia.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a Ucrânia é responsável por aquilo a que chamou imediatamente de um "ataque terrorista" com drones contra Moscovo, na manhã desta terça-feira. A Ucrânia negou estar diretamente envolvida num alegado ataque com drones contra a capital russa.