Ucrânia anuncia troca de prisioneiros com a Rússia

De Euronews

Ucrânia anuncia que recuperou 106 prisioneiros no âmbito de uma troca de detidos com a Rússia

Um total de 106 prisioneiros de guerra ucranianos foram libertados no âmbito de uma troca de prisioneiros com a Rússia.

O anúncio foi feito pelo principal assessor presidencial ucraniano, Andriy Yermak.

Os soldados, incluindo oito oficiais, foram capturados em combate na cidade de Bakhmut, no leste do país, que a Rússia diz ter capturado, mas onde as forças de Kiev dizem ainda ter uma pequena base de apoio.

"Não havia qualquer informação sobre muitas destas 106 pessoas - eram consideradas desaparecidas. Mas nós encontrámo-las. Trouxemo-los de volta a casa. Oito oficiais, 98 soldados e sargentos. [...] Todos os que estão na linha da frente devem lembrar-se disto: quantos mais prisioneiros russos fizermos, mais do nosso povo regressarão", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

A Rússia contudo diz ter capturado Bakhmut, mas as forças de Kiev dizem ainda ter uma pequena base de apoio na cidade.

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou estar a entregar os corpos de cidadãos americanos e turcos mortos em Bakhmut.

Prigozhin publicou um vídeo em que se vê ao lado de dois caixões de madeira, um coberto com uma bandeira americana e outro com uma bandeira turca. Nele afirma que um cidadão americano foi morto em combate e que dois cidadãos turcos morreram sob os escombros de um edifício que ruiu em Bakhmut.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirma que já começou a transferência de algumas armas nucleares tácticas da Rússia para o seu país.

Os EUA reagiram descrevendo a decisão como irresponsável.