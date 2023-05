Treino de combate aéreo junta países nórdicos e aliados da NATO

Especula-se que o maior navio de guerra de sempre vá participar neste exercício

O Artic Challenge é um treino aéreo para fazer face ao pior cenário possível: uma guerra com um poderoso vizinho.

Desde esta segunda-feira, a Finlândia, a Suécia e a Noruega, juntamente com outros membros da NATO, fazem treinos de combate com diferentes aeronaves. Os três países nórdicos são os organizadores do evento.

Este ano é extremamente importante, porque há uma mudança na Europa: temos uma guerra. Nós, nos países nórdicos, temos de mostrar que estamos unidos e é isso que estamos a fazer com este exercício. Martin Tesli Coronel e comandante da Real Força Aérea Norueguesa

Um sinal dessa extrema importância é a possível participação do maior navio de guerra alguma vez construído: o porta-aviões norte-americano USS Gerald R. Ford, que leva a bordo 4 500 militares e 75 aviões de combate.

O Artic Challenge decorre por duas semanas, até 9 de junho.