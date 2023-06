Ataque russo provoca três mortes em Kiev

De euronews

Três vitimas mortais, entre as quais uma criança, provocadas pela queda de destroços depois de os mísseis russos terem sido intercetados pelo sistema de defesa aéreo ucraniano

Pelo menos três pessoas perderam a vida, entre as quais uma criança, e dez ficaram feridas na sequência de um ataque na madrugada desta quinta-feira em Kiev. De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, o sistema de defesa aéreo ucraniano intercetou os dez mísseis disparados pela Rússia e as vítimas foram provocadas pela queda de destroços, depois de terem procurado abrigo num refúgio que se encontrava fechado. As autoridades ucranianas estão a investigar a situação.

No outro lado da fronteira, um ataque ucraniano provocou pelo menos oito feridos na cidade russa de Shebekino, na região de Belgorod, informou o governador local. Moscovo revelou planos para evacuar a localidade fronteiriça uma vez que esta estava a ser bombardeada sem parar pelas forças ucranianas.