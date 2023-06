Líderes da UE apelam à realização de novas eleições municípais nas cidades de maioria sérvia no norte do Kosovo para combater recrudescimento das tensões étnicas

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, apelaram a ambas as partes no Kosovo e na Sérvia para que abrandem as tensões atuais, concordando com a realização de novas eleições municipais nas cidades de maioria sérvia no norte do Kosovo. As tensões surgiram depois de presidentes de câmara albaneses terem ganho as eleições que foram boicotadas pela comunidade sérvia.

Numa conferência de imprensa realizada em Buldoaca, na Moldávia, onde Macron participa na Cimeira da Comunidade Política Europeia, o Presidente francês fez um apelo: "O que pedimos às duas partes é muito simples: a organização de novas eleições, o mais rapidamente possível, nestes quatro municípios; compromisso por parte do Kosovo; participação clara nestas eleições, por parte da Sérvia; e uma resolução, prioritária, sem demora, da questão da Associação dos Municípios Sérvios do Kosovo".

O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, manteve conversações bilaterais com o Presidente da Sérvia, Aleksander Vucic, à margem da Cimeira da Comunidade Política Europeia.

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, respondeu às críticas ocidentais sobre a iniciativa do seu país de instalar autarcas recém-eleitos, dizendo que está a proteger a democracia.

Várias centenas de pessoas com bandeiras albanesas manifestaram-se na cidade dividida de Mitrovica, no Kosovo, e gritaram palavras de ordem contra a Sérvia