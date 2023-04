Autárquicas no norte do Kosovo marcadas por apelo ao boicote sérvio

De euronews

Os eleitores do norte do Kosovo, povoado maioritariamente por sérvios, foram chamados às urnas este domingo. As eleições autárquicas estraordinárias foram adiadas para esta data, depois de os sérvios do norte se terem decidido retirar de todas as instituições estatais.

O presidente da Sérvia disse, no sábado, que os sérvios do norte do Kosovo iam boicotar as autárquicas.

Mas os sérvios mostram-se divididos sobre esta questão.

Da comunidade sérvia do Kosovo, apenas Sladjana Pantovic, candidata independente a presidente da Câmara de Zveçan, concorre nestas eleições. "Estas eleições são iguais às anteriores e se nós (sérvios) não participarmos, quais são as nossas esperanças para o futuro?", questiona.

"Essas eleições não deveriam ser realizadas, deveriam ser adiadas para outro momento, por dois a três meses. Agora não é o momento certo para eleições", diz Nenad Igic, residente no norte do Kosovo.

A Lista Sérvia, o maior partido sérvio do Kosovo, não participou nas autárquicas e apelou aos sérvios do Kosovo para "boicotarem as eleições".