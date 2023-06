De Euronews

Messi deixa o PSG: "Leo, obrigado"

O PSG anunciou que Lionel Messi (35 anos) vai deixar o clube no final da época. O campeão do mundo argentino chega ao fim do seu contrato a 30 de Junho. O seu futuro clube ainda não é conhecido.

Paris Saint-Germain anunciou oficialmente, este sábado, o que o seu treinador, Christophe Galtier, já tinha revelado na quinta-feira: Lionel Messi deixa o clube parisiense no fim da atual temporada.

Após a conquista do título de campeão da Ligue 1, o jogo desta noite contra o Clermont Foot será o último de Leo Messi com a camisola do PSG.

O clube não vai activar a opção que existia para prolongar o contrato do argentino.

A estrela argentina está de saída após duas épocas em que alcançou os seus maiores êxitos com a selecção argentina.

O PSG anunciou oficialmente a saída do sete vezes vencedor da Bola de Ouro com um comunicado intitulado "Leo, obrigado".

"Depois de duas temporadas na capital, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain chegará ao fim no final do campeonato de 2022-23. O clube agradece de forma calorosa ao sete vezes vencedor da Bola de Ouro, que ganhou um Troféu dos Campeões e dois títulos da liga francesa para os Vermelhos e Azuis", publicou o clube nas suas redes sociais.

Em duas épocas na capital francesa, Lionel Messi disputou 74 jogos em todas as competições. O argentino marcou 32 golos e fez 35 assistências.