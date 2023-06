Messi a caminho do Inter Miami

De Euronews

Jogador argentino confirmou trasnferência para o clube norte-americano, apesar de ainda haver detalhes por acertar.

Nem Paris Saint-Germain, nem Barça, nem Arábia Saudita. Lionel Messi está de malas feitas para os Estados Unidos, onde vai jogar no Inter Miami. A transferência para o clube presidido por David Beckham foi confirmada pelo próprio jogador, numa entrevista ao jornal espanhol Diario Sport, em que se confessou insatisfeito com a passagem pelo PSG.

"Foram dois anos em que não fui feliz, não me diverti e isso afetou a minha vida familiar, perdi muito da vida dos meus filhos na escola. Em Barcelona ia buscá-los à escola, aqui fazia-o muito menos do que em Barcelona, partilhava menos atividades com eles. Foi também por isso que tomei esta decisão, para me reencontrar com a minha família, com os meus filhos, e para desfrutar do dia a dia", afirmou.

O Inter Miami deixou uma provocação no Twitter dando a entender que o vencedor da bola de ouro por sete vezes estava a caminho do clube norte-americano.

Em Rosário, cidade natal do jogador argentino, as reações à decisão de dividem-se, com muitos a preferir ver Messi a competir na Europa

Para Ricardo Gómez, habitante local, confessa que via o bola de ouro "regressar ao Barça, ou a ir para a Premier League", tendo em conta que "está bem e podia jogar mais uns três anos na Europa".

Mas, apesar de Messi ainda ter ponderado assinar pelo Barça, há quem veja com bons olhos o jogador ter aacbado por recusar voltar ao clube espanhol.

É o caso Alejandro Millán , residente em Castelldefels e adepto do clube espanhol, que pensa "que é o melhor para o Barça, porque ele já tem uma certa idade e o Barça tem de olhar para o futuro e não se concentrar tanto no passado".

Para trás ficou também a proposta multimilionária da Arábia Saudita, com Messi a recusar 500 milhões de euros por ano para jogar no Al Hilal