Argentino tinha uma proposta europeia, que nem analisou, porque só aceitava o Barcelona. Não podendo nem os milhões das arábias o seduziram

Lionel Messi decidiu prosseguir a carreira nos Estados Unidos.

Aos 35 anos e após duas temporadas no Paris Saint Germain, com dois títulos de campeão francês, mas sem brilho nas provas europeias, o argentino anunciou pelo jornal catalão Sport ter aceitado o convite do Inter Miami, clube detido pelo inglês David Beckham.

"A verdade é que tive propostas de outra equipa europeia, mas nem avaliei porque na Europa a minha única ideia era ir para o Barcelona. Depois de vencer o Mundial e não puder ir para o Barça, era hora de ir para a Liga dos Estados Unidos para viver o futebol de uma forma diferente e curtir mais o dia a dia. Obviamente com a mesma responsabilidade e vontade de querer vencer e de fazer sempre bem as coisas. Mas com mais calma", afirmou Messi, na entrevista.

O argentino acrescentou que "se fosse uma questão de dinheiro, teria ido para a Arábia ou outro lugar". "Parecia muito dinheiro para mim. A verdade é que a minha decisão final vai para outro lado e não por dinheiro", garantiu Messi.

O contrato "não está ainda fechado a 100%", sublinha Messi, que, na MLS, terá um um contrato à espera estimado em 50 milhões de euros por ano e vínculo até 2026.

Ao início da noite, na Europa, o Inter Miami publicou nas redes sociais um vído com referências a Lionel Messi e que termina com o nome do jogador apenas sem uma letra. Ainda faltará um "e" para completar a contratação de "M ssi".