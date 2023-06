Saída de Messi do PSG: Treinador confirma, clube nega

O Paris Saint-Germain (PSG) disse que o treinador "se expressou mal" quando afirmou que o jogo de sábado seria o último de Messi no estádio do clube

Esta quinta-feira, o treinador do PSG, Christophe Galtier, foi questionado numa conferência de imprensa sobre a situação de Lionel Messi no clube. Sem rodeios, o técnico respondeu que o jogo de sábado contra o Clermont seria o último do jogador no Parc des Princes, o estádio do clube.

Passadas algumas horas, o clube veio desmentir o que Galtier tinha dito. De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o clube parisiense esclareceu que o treinador se referia ao último jogo "nesta temporada" da Liga Francesa 2022-2023.

No entanto, o PSG não confirma se Messi vai permanecer na equipa na próxima época. O avançado argentino chegou ao clube em 2021, com um contrato de duas temporadas (a segunda termina este mês) e de uma terceira opcional.

O jogador de 35 anos, sete vezes vencedor da Bola de Ouro e campeão do mundo pela Argentina no ano passado, já recebeu várias propostas. Entre elas, estará o contrato mais lucrativo da história do futebol, oferecido por um clube do campeonato da Arábia Saudita.

Voltar ao Barcelona ou assinar com o Inter de Miami são outras opções.