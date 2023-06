Meio milhão de pessoas manifestam-se na Polónia contra o governo

De euronews

Organizadores da manifestação acreditam que este seja o maior protesto na Polónia dos últimos 30 anos.

Cerca de 500 mil pessoas protestaram hoje nas ruas de Varsóvia, na Polónia, contra o atual governo, numa altura em que as eleições legislativas estão previstas para novembro, adiantaram os organizadores.

"Neste momento, estimamos a presença de cerca de 500 mil pessoas", disse à Agence France-Press (AFP) o porta-voz da organização da manifestação, Jan Grabiec.

O dirigente estima ainda que este protesto seja o maior dos últimos 30 anos.

Os manifestantes contestam o aumento do custo de vida, a trapaça e a mentirae defendem a democracia, as eleições livres e a União Europeia, vincou.

Os líderes da maioria dos partidos da oposição encorajaram os seus militantes a juntarem-se à “grande marcha” contra o partido Lei e Justiça (PiS, no poder) e o seu líder, Jaroslaw Kaczynski.

“Basta!”, “Não queremos uma Polónia autoritária” lia-se em cartazes exibidos pelos manifestantes e dirigidos à maioria que, há quase oito anos, governa o país e numa altura em que se aproximam as eleições legislativas, previstas para novembro.

Na quarta-feira, o ex-primeiro-ministro polaco e atual líder do partido Lei e Justiça (PiS, no poder), Jaroslaw Kaczynski, afirmou ser “quase certo” que a Rússia tentará desestabilizar as eleições legislativas na Polónia.

Numa entrevista, o líder do partido nacionalista conservador disse que a oposição poderá “iniciar as provocações” que rapidamente serão aproveitadas por Moscovo, para interferir no resultado final das eleições.

Num momento em que os partidos começam a preparar a campanha para as eleições - nas quais o PiS aparece à frente nas sondagens, embora provavelmente precise de uma coligação para governar - o Presidente polaco, Andrzej Duda, aprovou uma lei para investigar a influência russa nos últimos anos, embora a iniciativa ainda tenha de passar pelo Tribunal Constitucional.