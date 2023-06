Bruxelas inicia nova ação judicial contra a Polónia

A Comissão Europeia abriu um processo contra a Polónia por causa de uma lei muito controversa que cria uma comissão especial para investigar casos da chamada "influência russa" no país.

O órgão executivo da União Europeia (UE) teme que a nova lei possa ser usada para atingir políticos da oposição no período que antecede as eleições na Polónia, marcadas para o final do ano.

"O Colégio (de Comissários) concordou em dar início a um processo de infração, enviando uma carta de notificação formal relativa à nova lei sobre a comissão estatal de análise da influência russa", disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia, quarta-feira, em Bruxelas.

A controversa comissão tem poderes para realizar audições a funcionários e empresas suspeitos de terem agido "em detrimento dos interesses da República da Polónia", entre 2007 e 2022.

As potenciais sanções incluem a proibição de possuir uma autorização de segurança, um cargo que envolva a gestão de fundos públicos ou uma licença de porte de arma e essas proibições podem durar até 10 anos.

O Governo polaco, liderado pelo partido populista Lei e Justiça (PiS), afirma que a comissão é necessária para reforçar a "coesão e segurança interna" do país, tendo em conta a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A lei foi aprovada pelo Presidente, Andrzej Duda, na semana passada, o que suscitou declarações críticas da Comissão Europeia e do Departamento de Estado norte-americano.

Bruxelas e Washington receiam que a comissão possa ser utilizado para atingir políticos no período que antecede as eleições gerais do país, no final do ano.

Em reação às críticas, o Presidente Duda propôs, na sexta-feira, uma série de alterações, incluindo a eliminação de todas as sanções. Mas estas alterações são apenas uma proposta e não foram acrescentadas à lei, que já está em vigor.

A lei foi apelidada de "Lex Tusk" porque pode visar Donald Tusk, que foi primeiro-ministro, entre 2007 e 2014, e atualmente lidera a Plataforma Cívica (PO), o maior partido da oposição polaca. Tusk foi, também, presidente do Conselho Europeu entre 2014 e 2019.

(em atualização)