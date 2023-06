A jornalista Sasha Vakulina apresenta as últimas notícias da linha da frente da invasão russa na Ucrânia e mostra onde estão a acontecer as reconquistas de território

As autoridades da Ucrânia, e não apenas as da Rússia, já admitem estar em curso a contraofensiva contra a invasão lançada pelo Kremlin a 24 de fevereiro do ano passado.

A ministra adjunta da Defesa da Ucrânia revelou que as operações de contraofensiva estão a decorrer em diversas direções e com ganhos de alguns quilómetros em alguns setores da linha da frente até aqui controlados pelos russos.

Os dados revelados pelo Instituto do Estudo da Guerra e pelo Ministério da Defesa do Reino Unido confirmam esses avanços limitados, aqui relatados no vídeo no topo da página pela jornalista Sasha Vakulina e com recurso a mapas da linha da frente da invasão russa na Ucrânia.