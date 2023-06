Ataque a barragem de Nova Kakhovka cria onde de críticas à Rússia, no Ocidente.

O ataque à barragem de Nova Kakhovka provocou uma onda de consternação e condenações internacionais. Grande parte dos países do Ocidente responsabilizam a Rússia pelo ocorrido.

Para o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, trata-se de uma "nova dimensão" da guerra na Ucrânia.

Trata-se de algo que se junta aos muitos crimes a que assistimos na Ucrânia e que foram cometidos por soldados russos. Faz parte desta estratégia de guerra, que tem atacado alvos civis, cidades, aldeias, hospitais, escolas, infraestruturas. Olaf Scholz Chanceler da Alemanha

O Secretário-geral da NATO também se mostrou chocado com a explosão. Jens Stoltenberg falavam durante uma reunião com os aliados da Aliança Atlântica.

A destruição da barragem de Kakhovka põe em risco milhares de civis e causa graves danos ambientais. Este é um ato escandaloso que demonstra, mais uma vez, a brutalidade da guerra da Rússia na Ucrânia. Jens Stoltenberg Secretário-geral da NATO

Nas redes sociais, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que a destruição da barragem "é, claramente, qualificada como uma guerra", acrescentando que a Rússia será responsabilizada.

Moscovo recusa responsabilidades

Por seu lado, o Kremlin atribui as culpas à Ucrânia, afirmando que a barragem foi bombardeada num ato de sabotagem.

Dmitry Peskov, porta-voz do Presidente Vladimir Putin, afirmava que a ataque se tratou de um ato de "sabotagem" com o objetivo de "privar a Crimeia de água". O nível da água "no reservatório cai e, consequentemente, o abastecimento é reduzido, drasticamente" referia Peskov.