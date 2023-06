Reforma das pensões em França: o jogo acabou?

A correspondente da Euronews em Paris, Anelise Borges, analisa as declarações do dirigente do maior sindicato de França que disse esta terça-feira que "o jogo está prestes a terminar".

Os sindicatos franceses admitiram, esta terça-feira, que não conseguirão travar a entrada em vigor da nova lei das pensões em França, embora continuem a considerar "falta de democracia" a aprovação do diploma sem votação na Assembleia Nacional. "Não se pode mentir aos trabalhadores, os 64 anos vêm aí. O jogo está prestes a terminar", reconheceu o líder do maior sindicato de França, a Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), Laurent Berger. Veja o vídeo com a análise da correspondente da Euronews, em Paris, sobre o que se passou esta terça-feira na capital francesa, em mais um dia de protestos contra a reforma das pensões.