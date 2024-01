Protestos dos agricultores abrandam em França

De Euronews

Primeiro-Ministro garantiu que o executivo vai simplificar os procedimentos burocráticos e reduzir o imposto sobre o gasóleo.

Depois de vários dias de protestos, os agricultores franceses começaram a levantar os bloqueios de estradas que provocaram o caos no trânsito e forçaram concessões do governo do Presidente Macron. Os manifestantes querem medidas para fazer face ao aumento dos custos, à queda dos salários e ao excesso de regulamentação. O governo promete soluções.

"Decidimos colocar a agricultura acima de tudo. Este é um dia importante para a agricultura francesa, para o mundo agrícola, para os nossos agricultores, aqui na região da Occitânia e em toda a França", disseGabriel Attal.

Apesar dos compromissos, o impasse com os agricultores pode não ter terminado e é provável que as queixas se tornem uma questão importante nas eleições europeias de junho. Em toda a União Euopeia, as sondagens sugerem que os movimentos de extrema-direita podem capitalizar a raiva rural em detrimento dos partidos tradicionais.