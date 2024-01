De Euronews

Protestos em França obrigaram à mobilização das forças de segurança em grande escala. Autoridades dão conta de cerca de 550 tratores em concentração em Hamburgo. Mais de 700 agricultores também se manifestaram na Bélgica.

PUBLICIDADE

Um bloqueio de agricultores franceses, convocado pelos principais sindicatos do setor, obrigou as autoridades a mobilizarem as forças de segurança em grande escala para minimizar o impacto do protesto.

A mobilização dos agricultores franceses intensificou-se na passada quarta-feira, com novos bloqueios de estradas para pressionar o Governo e obter respostas rápidas a uma série de reivindicações do setor.

Na sexta-feira, o executivo de Gabriel Attal abandonou os planos para reduzir gradualmente os subsídios estatais ao gasóleo agrícola e anunciou outras medidas para reduzir as pressões financeiras e administrativas que os agricultores enfrentam.

Contudo, as medidas não convenceram os agricultores que mantiveram os protestos a nível nacional exigindo melhores salários e condições de vida.

Na Alemanha, os agricultores levaram a cabo uma marcha com centenas de tratores em Hamburgo, causando contrangimentos nas estradas.

Os agricultores alemães percorreram cinco rotas principais em direção ao centro da cidade, onde organizaram uma manifestação com o lema "Contra a loucura fiscal e burocrática".

De acordo com as autoridades locais, contavam-se cerca de 550 tratores naquela zona da cidade pelas 12:00 de segunda-feira.

Centenas de agricultores também saíram às ruas do município belga de Turnhout, no domingo, em protesto contra um acordo para reduzir as emissões de azoto no setor agrícola.

Mais de 700 pessoas e 80 tratores alinharam-se nas ruas do município na noite de domingo.