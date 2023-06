De Euronews

Seca acentua-se em algumas partes da Europa e ameaça colheitas. Falta de água alarma agricultores e silvicultores na Polónia e Lituânia

Apesar da recente chuva forte em algumas partes da Europa, há regiões onde a seca se acentua.

Os agricultores da Lituânia estão a ter de **regar dia e noite, à medida que a seca se agrava.**Muitos receiam que, se o período de seca continuar, a colheita fique em risco.

"Se o tempo seco continuar, pode não haver colheita. Tudo depende do tempo e nós precisamos de chuva. Não sei, se calhar vou tentar dançar para invocar a chuva," explica o agricultor lituano Julius Sateika.

Os silvicultores também estão preocupados. Até agora, registaram-se 70 incêndios florestais este ano, mas, como os meteorologistas preveem que não vai chover nos próximos dias, o risco de incêndios aumenta. Por isso, pede-se às pessoas que estejam atentas.

"Queremos que as pessoas sejam responsáveis quando lidam com fogo na floresta. Se fizerem uma fogueira, façam-na nos locais específicos para o efeito. Depois disso, apaguem o fogo com água, para que não haja risco de algumas brasas poderem atear o fogo. Vamos proteger a floresta," esclarece o funcionário da Empresa Florestal Estatal da Lituânia, Giedrius Tamosiunas.

Polónia declarou alerta máximo de risco de incêndios florestais

A falta de chuva continua a ser uma constante na Polónia. As autoridades declararam o nível 3 de risco de deflagração de incêndios florestais na maior parte das florestas do país. O alerta é o mais elevado e a principal causa é a falta de chuva.

"Se o nível de humidade da floresta for inferior a 10% durante os próximos cinco dias, a inspeção florestal terá a obrigação de introduzir uma proibição de entrada nas florestas," revela o inspetor florestal de Gryfino, Ton Marcin Dziubak.

Uma proibição que afasta os humanos das florestas e é também uma forma de proteger a vida selvagem.