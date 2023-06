Donald Trump acusado de 37 crimes

De Euronews

O ex-presidente enfrenta 37 acusações, incluindo pôr em risco segurança nacional dos Estados Unidos.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi acusado de 37 crimes por manipulação de documentos classificados, que manteve em sua posse após deixar a Casa Branca. Entre as acusações que enfrenta estão retenção intencional de informações de defesa nacional e conspiração para obstruir a justiça.

As autoridades encontraram mais de 300 documentos classificados, nomeadamente sobre o programa nuclear, na sua mansão da Flórida.

O procurador especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, disse que as leis que protegem as informações de defesa nacional são críticas e têm de ser aplicadas. "Temos um conjunto de leis neste país e elas aplicam-se a todos. Aplicar essas leis, recolher factos. Isso é o que determina o resultado de uma investigação. Nada mais, nada menos", vincou.

Donald Trump, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações federais, nega qualquer irregularidade.