União Europeia propõe acordo com a Tunísia

Presidente da Comissão Europeia viajou com primeira-ministra italiana e neerlandês.

A União Europeia está pronta para negociar um pacote de 900 milhões de euros com a Tunísia. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, deslocou-se a Tunes na companhia da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni e do chefe do executivo neerlandês, Mark Rutte.

Os representantes do bloco dos 27 reuniram-se com o presidente tunisino Kais Saied, a quem prometeram uma ajuda adicional imediata de 150 milhões de euros.

A Tunísia tornou-se no principal porto de partida de migrantes clandestinos que se lançam na travessia do Mediterrâneo. Escassez de bens de primeira necessidade tornou-se habitual num país sem acesso aos mercados financeiros internacionais devido ao peso da dívida.

Von der Leyen deseja a conclusão de um acordo até à próxima cimeira europeia, no final do mês.

Saeid alertou que não compete à Tunísia guardar as fronteiras da Europa.