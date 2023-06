De euronews

Vítimas regressavam a casa após uma festa de casamento. O motorista foi detido

Um acidente de autocarro provocou pelo menos dez mortes e 25 feridos em Hunter Valley, na Austrália. As vítimas regressavam a casa após um casamento e de acordo com testemunhas, estava um nevoeiro intenso no momento do acidente.

As causas do acidente ainda não foram apuradas mas as autoridades anunciaram que o motorista, de 58 anos, estava sob custódia policial para ser interrogado.